Hoje, pelas 11 horas, irá ter lugar, no Espaço Infoart da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, a Cerimónia de Assinatura dos Contratos Interadministrativos com as Câmaras Municipais de Santa Cruz e Ribeira Brava. Ocontratos que resultam da implementação do novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.