Telma Monteiro apresenta “Na vida com Garra” na FNAC Madeira

“Na vida com Garra” é o primeiro livro de Telma Monteiro e será apresentado nesta sexta-feira, dia 30, às 18 horas, na FNAC Madeira.

A judoca Telma Monteiro transmite neste livro inspirador as ferramentas e estratégias que desenvolveu ao longo da sua carreira como atleta de alta competição, e que todos podemos aplicar no dia a dia para nos tornarmos vencedores. Após a apresentação do livro, Telma Monteiro encontra-se com o público para uma sessão de autógrafos.

Telma Monteiro conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-2016 e, no seu livro, partilha, pelo próprio punho, um relato do seu percurso, com os ensinamentos que retirou dos anos de crescimento, do judo, das competições, das pessoas que conheceu, das derrotas e das vitórias. Relatos de superação e de conquistas.

Considerada a melhor judoca portuguesa de todos os tempos e uma das melhores do mundo, tem ainda no seu curriculum 11 medalhas em Campeonatos da Europa – cinco das quais, de ouro – e outras cinco em Campeonatos do Mundo, entre outros títulos.

Um percurso vitorioso que se iniciou aos 14 anos no tapete de judo da rua onde cresceu, no carenciado Bairro Branco, em Almada, por incentivo da irmã Ana.