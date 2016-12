Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários conclui processo negocial com o Montepio

Foi esta semana concluído o processo negocial em curso com o Montepio, com a assinatura de um novo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT MG – pondo assim termo a um longo processo, iniciado em 2012, primeiro no âmbito alargado das negociações do ACT vigente com várias Instituições de Crédito e, posteriormente, a partir de setembro de 2016, já num âmbito negocial mais restrito, abrangendo apenas os representantes sindicais e os da Caixa Económica Montepio Geral, Montepio Crédito e Montepio Valor (“Montepio”).