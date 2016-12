A equipa sénior de futebol do CD Nacional cumpriu, na tarde de ontem, um jogo de treino diante do União. O apronto decorreu no Centro Desportivo da Madeira, à porta fechada, tendo a equipa sido orientada por Basílio Marques, adjunto de Manuel Machado que continua em funções até ao jogo diante do Sporting de Braga, garantindo a transição com a nova equipa técnica.