Mulher encontrada gravemente ferida

O suspeito estava no interior da habitação, em Azinheira de Barros, no concelho de Grândola, sendo detido às 07:00 de hoje.

“Fomos nós que lhe tirámos a mulher das mãos quando estava a tentar asfixiá-la com uma fita de plástico. A mulher está mal, foi assistida no local por uma equipa do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], mas espero que consiga recuperar”, disse Vítor Paiva.

