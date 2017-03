Adolescente de 13 anos resgatada em Ílhavo

A adolescente de 13 anos que tinha desaparecido há uma semana em Ponte de Lima, foi esta sexta-feira resgatada em Ílhavo. A PJ deteve um homem de 24 anos durante o resgate.

De acordo com um comunicado da PJ, Mariana Leirinha “encontrava-se no interior de uma residência, na zona de Aveiro, acompanhada por um homem de 24 anos, sem ocupação profissional e amplamente referenciado pela prática de crimes de natureza sexual envolvendo menores de idade”.

“O detido, residente na zona onde a menor foi localizada, entra-se indiciado pela prática de, pelo menos, um crime de rapto agravado e vai ser presente a interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas”, acrescenta o mesmo documento.

Segundo avança o Jornal de Notícias, terá sido a própria adolescente a dar pistas à família sobre o seu paradeiro, através do Facebook, na noite de quinta-feira. As informações foram partilhadas com a equipa que dirigia as investigações.

A jovem, residente na freguesia de Beiral de Lima, tinha desaparecido na passada sexta-feira. Após sair de casa, apanhou o autocarro para ir para as aulas mas acabou por nunca chegar à escola. A GNR iniciou após o alerta dos pais, dado ao final do dia.