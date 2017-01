Rússia iniciou retirada da Síria

A Rússia já iniciou o processo de retirada de forças militares da Síria, dando seguimento ao anúncio feito há poucos dias pelo presidente Vladimir Putin. “De acordo com a decisão do Comandante Supremo das Forças Armadas da Federação Russa, Vladimir Putin, o Ministério russo da Defesa começa a reduzir a presença das Forças Armadas na Síria”, avançou a agência de notícias TASS, citando um responsável russo.

