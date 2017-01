Morrem mais 33 em prisão do Brasil

Trinta e três presos morreram na madrugada de hoje durante um motim na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, no estado de Roraima, norte do Brasil. Em Outubro de 2016 uma rebelião entre membros de facções rivais também fez 10 mortos nesta cadeia brasileira.

É o segundo motim que resulta numa chacina em prisões brasileiras e no espaço de uma semana. No domingo, morreram 56 pessoas numa prisão do estado do Amazonas.

O Governo federal teme que membros das três maiores organizações criminosas do Brasil (o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, Comando Vermelho (CV), que controla o crime organizado no Rio de Janeiro, e a Família do Norte (FND), com actuação no norte e nordeste) iniciem uma série de motins em outras unidades prisionais brasileiras.