Horários do Funchal esclarece utentes sobre alterações ao Código do IRS

Para o esclarecimento de dúvidas em relação às alterações ao Código do IRS, designadamente a recentemente introduzida possibilidade de deduzir em sede de IRS custos com aquisição de passes mensais (Artigo 78.º), informamos que os utentes do serviço de transporte público da Horários do Funchal, S.A. e da Companhia dos Carros de São Gonçalo, S.A. que devem solicitar as faturas com NIF nos postos de venda e atendimento da HF/SG, bem como nos balcões CTT localizados no concelho do Funchal.

Este benefício é exclusivo para a aquisição de passes mensais, não abrangendo, portanto, todos os outros títulos de transporte, como bilhetes adquiridos a bordo e pré-comprados.

No caso dos utentes realizarem os carregamentos nos agentes Payshop ou nas máquinas de venda automática, que não emitem faturas personalizadas na hora, devem, no período máximo de cinco dias úteis após a compra, solicitar a fatura num dos quatro postos de venda assistidos da Horários do Funchal, localizados no Centro Comercial Anadia, junto à Marina do Funchal, junto à Alfândega e junto ao parque de estacionamento do Almirante Reis (fachada sul).