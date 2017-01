Obama apela aos EUA para que se mantenham “vigilantes”

No último discurso como presidente dos EUA, Barack Obama mandou ‘recados’ ao seu sucessor no cargo, Donald Trump. Entre eles, disse que negar a existência do aquecimento global significa trair as próximas gerações.

“Podemos e devemos discutir sobre a melhor abordagem para resolver o problema. Mas simplesmente negar o problema, não é apenas trair as gerações futuras, mas trair o espírito essencial deste país, o espírito essencial de inovação e capacidade de resolver problemas que guiou os nossos fundadores”, disse esta noite em Chicago.

Obama também apelou a que os Estados Unidos se mantenham “vigilantes, mas não assustados” em relação ao panorama internacional, considerando que Rússia e China não conseguirão a hegemonia global a não ser que os EUA mudem drasticamente.

“Rivais como a Rússia ou a China não podem superar a nossa influência no mundo, a não ser que renunciemos ao que defendemos e nos convertamos noutro país grande que abusa dos seus vizinhos mais pequenos”, disse o ainda presidente dos EUA perante uma audiência de cerca de 20 mil pessoas.

Barack Obama lembrou ainda que nenhuma organização terrorista estrangeira conseguiu realizar um atentado no país durante os seus oito anos na Casa Branca e assegurou que o grupo extremista Estado Islâmico “será destruído”.

“Apesar de Boston, Orlando ou San Bernardino nos lembrarem de quão perigosa pode ser a radicalização, os nossos agentes estão mais atentos e são mais eficientes que nunca”, sublinhou.