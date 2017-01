Nuno Campos diz estar confiante para o próximo jogo. Na conferência de imprensa, realizada antes do treino de ontem à tarde do plantel sénior de futebol do CD Nacional, o lateral madeirense assumiu a vontade de somar os três pontos no jogo do próximo sábado, que se realiza contra o V. Setúbal, para que a equipa consiga a subida de lugar.