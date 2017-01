“Cinco Mandamentos” para que os idosos tenham um inverno mais saudável

Numa altura em que se prevê uma descida das temperaturas, o Núcleo de Estudos de Geriatria (GERMI) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) recorda que todos os anos as baixas temperaturas são responsáveis pelo internamento e morte de muitos idosos e deixa cinco conselhos para que a terceira idade tenha um Inverno mais saudável.

João Gorjão Clara, coordenador do GERMI, afirma que estes conselhos são válidos para todos os idosos mas em particular para os doentes crónicos. “A doença coronária, a insuficiência cardíaca, a hipertensão, a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e diabetes podem agravar-se quando as temperaturas estão mais baixas. Adotar uma atitude preventiva pode ajudar estes doentes a evitar complicações das suas patologias que podem levar a internamentos prolongados ou mesmo à morte”.

Estes “Cinco mandamentos” passam pela alimentação, vacinação e exercício, entre outros:

1) Comer de forma equilibrada e hidratar-se

2) Vestir roupa e calçado quente e com bom isolamento térmico

3) Vacinar-se é fundamental

4) Exercício físico em vez da braseira

5) Atenção à medicação