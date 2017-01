PSD contra a descida da TSU

O PSD vai votar contra a descida da TSU (Taxa Social Única) se a medida for levada a votação na Assembleia da República.

“Não somos muleta do governo”, disse Luís Montenegro, líder da bancada parlamentar do PSD. “Somos frontalmente contra a descida da TSU como forma de compensar o aumento do salário mínimo.”

O acordo de concertação social feito pelo Governo prevê o aumento do salário mínimo para 557 euros e uma descida da TSU para os patrões de 1,25 pontos percentuais.

O PSD discorda de um aumento do salário mínimo que se faça “à custa” da diminuição das contribuição das empresas para a Segurança Social.