“Ifigénia” no Teatro

O Teatro Nacional Dona Maria II estreará no Funchal a peça de Teatro “Ifigénia”, fruto da entrada do Teatro Municipal Baltazar Dias na Rede Eunice, que veio trazer à nossa cidade a oportunidade de receber espetáculos durante as temporadas artísticas 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

O primeiro espetáculo desta parceria, “Ifigénia”, sobe ao palco do Teatro Baltazar Dias no dia 3 de Fevereiro às 21h. O diretor artístico do TNDM II, Tiago Rodrigues, embarcou no desafio de reescrever um texto do dramaturgo grego Eurípides, utilizando a urgência e as palavras do nosso tempo, mas nunca fugindo ao repertório da tragédia grega. Sendo assim, esta peça, um retracto longínquo do nosso tempo, mas inevitavelmente muito atual.

Os ingressos para assistir a este espetáculo imperdível já estão a venda na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e têm um custo unitário de 5 euros.