Miguel Sousa Tavares no encerramento do Festival Literário da Madeira

O Festival Literário da Madeira conta este ano com Miguel Sousa Tavares. O escritor fará o encerramento de mais uma edição do Festival que é já um marco no panorama cultural português. O jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares e o escritor norte-americano Adam Johnson, vencedor do Prémio Pulitzer de Ficção (2012) sobem ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias no dia 18 de Março, sábado, às 17 horas, para uma conversa moderada pelo jornalista Paulo Moura.