7ª edição do Festival Literário da Madeira

O Festival Literário da Madeira conquistou cedo um lugar sólido no panorama cultural português. A organização do FLM está a cargo da associação ECA – Eventos Culturais do Atlântico, que tem por principal objetivo a promoção sociocultural através do fomento da prática artística e pedagógica, e organização de eventos nacionais e transfronteiriços e de desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e da informação.

Literatura e a Web – entre o medo e a liberdade é o tema para uma semana de encontros, debates, concertos, sessões de autógrafos, entre muitos outros momentos que o evento proporciona em vários pontos da ilha, de 14 a 18 de Março.

Por este festival já passaram autores premiados das mais diversas nacionalidades como Eduardo Lourenço, Alberto Manguel, Helder Macedo, Naomi Wolf, Gonçalo M. Tavares, Mia Couto, Samar Yazbek, Lídia Jorge e o recentemente falecido Zygmunt Bauman.

Os autores angolanos Pepetela e Ondjaki integram a lista de participantes da edição deste ano numa conversa moderada pelo jornalista Fernando Alves. O momento musical será marcado pela voz singular de Teresa Salgueiro.