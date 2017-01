Portugal joga na Madeira a 28 de março

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, ontem, que Portugal irá realizar um jogo de preparação no Funchal, diante da seleção da Suécia. O encontro está agendado para o dia 28 de março, no remodelado Estádio do Marítimo.

Antes da deslocação ao Funchal, a 25 de março, a Equipa das Quinas defrontará a Hungria no Estádio da Luz, em jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018.

O Presidente da FPF, Fernando Gomes, explicou que o regresso à Madeira é um motivo de grande alegria para a família do futebol: “A nossa Seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos e este era uma prenda que há muito procurávamos dar aos madeirenses. Sabemos bem do afeto incondicional que nos devotam e também o afeto que, naturalmente, devotam ao nosso capitão Cristiano Ronaldo, que pela primeira vez vai poder representar a Seleção Nacional junto aos seus conterrâneos. Este regresso será, com certeza, um momento de grande felicidade para os madeirenses que tanto vibram com a nossa equipa “, afirmou o líder federativo.

O presidente do SC Marítimo, Carlos Pereira, também não escondeu o entusiasmo por receber nos Barreiros um jogo que “desejava há muito tempo”. “Com o forte investimento feito nas obras de remodelação, a Madeira pode finalmente ter essa honra, e os madeirenses merecem-na. O nosso esforço será recompensado”, explicou Carlos Pereira.

Para o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a visita da Seleção Nacional também é motivo de felicidade: “Fico muito feliz e congratulo-me com esta escolha da Federação Portuguesa de Futebol, estando certo de que todos os madeirenses e portosantenses receberão com entusiasmo os Campeões Europeus, desejando-lhes as maiores felicidades nesta preparação para o Mundial, que se disputará, em 2018, na Rússia”.

O recinto que irá acolher o Portugal-Suécia tem capacidade para 10600 espectadores, em quatro bancadas novas e cobertas. Sujeito a obras de remodelação total em todos os espaços, o Estádio do Marítimo está agora classificado na classe 1 nas categorias dos estádios de futebol.