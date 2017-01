A Seção de Ginástica do CD Nacional promove este sábado, dia 14 de janeiro, o primeiro evento do ano, neste caso de Ginástica Rítmica. O ‘Sarau de Ano Novo’ realiza-se no Pavilhão do Caniço, a partir das 16 horas deste sábado, e conta com a participação de cerca de oito dezenas de jovens ginastas do Clube.