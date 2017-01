Jorge Fernandes é o Presidente da Federação Portuguesa de Judo

Jorge Fernandes venceu este sábado, dia 14 de janeiro, as Eleições para Presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ). O ato eleitoral cumpriu-se na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP).

O candidato da lista A contou com 42 votos (num universo de 69), derrotando António Leal (lista B com 27 votos). Jorge Fernandes é atualmente Presidente da Associação Distrital de Judo de Santarém.

A Lista de Jorge Fernandes é composta por Joaquim Pina (Vice-Presidente), Manuel Pinto (Tesoureiro), Filipe Ferreira (Secretário-Geral), Sandra Godinho (Presidente da Assembleia), Nuno Carvalho (Conselho de Arbitragem), Victor Antunes (Conselho Fiscal), Antonio Borrego (Conselho de Justiça) e Nelson Pratas (Conselho de Disciplina).

Presidente da Federação Portuguesa de Judo – Jorge Fernandes: “ Estou muito satisfeito com a votação obtida agora é tempo de começar já a trabalhar. Eu entendo que estamos com cerca de meio ano de atraso e por isso se não hoje, amanhã mesmo, vamos começar a trabalhar no sentido de tentar proporcionar a todos os atletas as melhores condições para a prática da modalidade para que eles possam continuar a evoluir e começarem a lutar pelas medalhas lá fora – campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos. Olhamos já para Tóquio que sem dúvida é prioritário”.