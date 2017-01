5 mil árvores plantadas no Chão das Galinhas em São Roque

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, numa iniciativa conjunta com a Toyota, iniciou hoje uma ação de plantação no Chão das Galinhas, em são Roque, envolvendo a instalação de 5000 árvores de espécies da flora natural da Madeira fornecidas pelo parceiro da iniciativa, Sentido Verde. Os alunos tiveram ainda a ajuda da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, e do músico Luís represas, embaixador da Toyota Portugal.

Esta atividade, que contou com a presença de cerca de 80 participantes, está enquadrada no âmbito do projeto “Um Toyota, uma árvore” – que consiste na plantação de uma árvore por cada viatura Toyota nova vendida e compreende uma ação de arborização no Chão das Galinhas-Serras de Santo António, sob orientação e colaboração do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM visando a recuperação de uma área de aproximadamente 4,5 hectares.

Assim, e no sentido de dar a conhecer para valorizar, considera-se que a realização de ações deste género consciencializa quem as pratica, para a importância da presença de floresta indígena.

Para além disso, a iniciativa constitui uma preciosa ajuda para a recuperação das áreas mais degradadas, com todos os benefícios que daí advêm: diminuição da velocidade da água da chuva nas encostas, aumento da infiltração, diminuição da erosão do solo e maior segurança da população.

Esta atividade contará ainda com a presença e colaboração de cerca de 5 dezenas de alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.