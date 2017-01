Marinha coordenou dupla evacuação médica do navio BALMORAL

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com a Força Aérea Portuguesa (FAP) e o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), coordenou uma operação de evacuação médica de dois passageiros, de nacionalidade britânica, um do sexo masculino, de 86 anos de idade, e um do sexo feminino, de 81 anos de idade que se encontravam a bordo do navio de passageiros BALMORAL.

O navio de bandeira das Bahamas encontrava-se a navegar a cerca de 20 quilómetros a oeste do cabo da Roca.

O alerta foi recebido diretamente do navio, através do número de telefone de emergência no mar do MRCC Lisboa, a informar que tinha uma passageira com sintomas compatíveis com AVC em evolução, e um segundo incidente com outro passageiro, ocorrido quase em simultâneo, com quadro de enfarte agudo do miocárdio e edema agudo do pulmão.

O INEM (CODU-Mar) avaliou a necessidade das evacuações médicas como urgentes. Através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo da FAP foi solicitada a ativação de um helicóptero EH-101, o qual efetuou com sucesso o resgate e transporte dos dois passageiros, cerca da meia-noite, para a aeródromo de Figo Maduro, onde aguardavam as ambulâncias do INEM e a VMER.

Os passageiros do paquete foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado grave.