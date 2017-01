Retirada de salas à escola do Tanque-Monte

A Lista Independente Somos Todos Monte juntou-se à Liga de Pais da Escola do Tanque – Monte para lutar contra a decisão do Governo Regional e da Junta de Freguesia do Monte de retirar salas à escola para depois cede-las a associações da freguesia.

“Esta decisão de ceder salas de uma escola a Associações levanta-nos a mais profunda revolta e incompreensão, pois a segurança da escola e das crianças de 1º ciclo do ensino básico fica em risco visto que, ao contrário do que diz a lei, estarão a entrar estranhos num espaço que deve ser completamente vedado a elementos estranhos à comunidade educativa. Por outro lado, este movimento de diversas associações no mesmo espaço é perturbador do bom funcionamento da escola, pois cria problemas de ruído e logísticos que não são facilmente resolvidos.

Da mesma forma, esta decisão também não é positiva do ponto de vista das Associações, visto que apesar de obterem um espaço, este também não é o melhor espaço para a realização das suas actividades dadas as diversas limitações que terão que acatar caso fiquem num espaço com funções educativas”, refere Pedro Pereira.

“Nesta fase já escrevemos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal visto que a lei confere às Câmaras Municipais algumas competências de gestão das escolas de 1º ciclo do ensino básico e por isso esperamos contar também com a Câmara Municipal nesta campanha para impedir que esta decisão vá em frente. Aguardamos agora o posicionamento da Câmara Municipal.

Vamos também iniciar a organização de um abaixo-assinado endereçado ao Sr. Presidente do Governo Regional e ao Sr. Secretário Regional da Educação contra esta decisão, onde esperamos contar com um apoio popular não só da comunidade educativa como também da comunidade da freguesia para que se defenda a escola que tanta relevância tem para a freguesia e o seu desenvolvimento”.