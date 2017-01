O livro “O Percurso Madeirense da Venerável Irmã Wilson segundo a imprensa regional (1881-1916)”, da autoria do madeirense Duarte Mendonça, será apresentado na próxima segunda-feira, dia 23, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, pelo Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo.

A apresentação da obra prevê momentos musicais e dramáticos, da autoria de jovens do concelho, e contará, igualmente, com a presença da Irmã Superiora Geral Ângela Martins, da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias.