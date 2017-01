Bilionário não acredita na longevidade no poder de May e Trump

O bilionário George Soros disse ontem, no Fórum Económico Mundial, que Theresa May e Donald Trump não vão aguentar-se muito tempo nos cargos. O veterano investidor norte-americano de origem húngara acusou Trump de estar a “preparar uma guerra comercial” que terá impacto abrangente na Europa e em várias partes do mundo.

O “aspirante a ditador…não estava à espera de ganhar, ficou surpreendido”, disse George Soros, citado pelo jornal britânico The Guardian, perante a plateia de uma das sessões em Davos, na Suíça.

Soros acredita que o novo presidente dos EUA irá cair porque as suas ideias se contradizem. Ao bilionário antecipa que os mercados financeiros não tenham a vida fácil devido à incerteza gerada por Donald Trump e a administração por si escolhida.

A primeira-ministra britânica, nas previsões de George Soros, terá um destino semelhante. Soros considera “improvável que a primeira-ministra May se mantenha no poder”. Isto porque já tem um governo dividido, uma maioria pequena no Parlamento e “não vai aguentar”.