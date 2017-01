Marinha britânica retirou bomba do Rio Tamisa

A Marinha Real britânica retirou hoje do Rio Tamisa, em Londres, aquilo que se acredita ser uma bomba da II Guerra Mundial. A medida obrigou ao encerramento de ruas, de uma estação de metro e de duas pontes. O objecto foi avistado depois de aparecer à superfície da água.

O artefacto, que mede 60 por 30 centímetros, segundo indicou um porta-voz da autoridade portuária de Londres à BBC, foi retirado para ser agora “eliminado de forma segura”, explicou a polícia do bairro de Westminster, onde fica o parlamento.

Como medida de segurança, as forças de ordem encerraram a estação de metro Embankment e as pontes de Westminster e Waterloo, bem como ruas próximas do local da descoberta, que foram reabertas após a remoção do artefacto.

Mais de 12 mil toneladas de bombas foram lançadas sobre a capital britânica durante a II Guerra Mundial, de acordo com o Museu da Guerra Imperial de Londres.