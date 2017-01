O Presidente da República enviou condolências ao homólogo italiano pelas vítimas da avalanche.

“Ao tomar conhecimento dos trágicos acontecimentos na província italiana de Pescara, onde uma avalanche atingiu o Hotel Rigiopiano, na base da montanha de Gran Sasso, em Farindola, causando um número considerável de vítimas, o Presidente da República transmitiu ao Presidente da República Italiana o seu profundo pesar e a solidariedade de todo o povo português.

O Presidente da República endereçou ainda ao homólogo italiano e, de modo particular, às famílias das vítimas, as mais sentidas condolências em seu nome e em nome do povo português, expressando ainda votos de rápidas melhoras para todos os feridos.”