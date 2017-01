Utilização da Rede Multibanco cresceu 5,7% na Região

Os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) mostram que os montantes relativos às duas principais operações da rede Multibanco (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automáticos), consideradas no seu conjunto, registaram, em 2016, um crescimento de 5,7% face ao ano de 2015. No caso dos cartões nacionais, o acréscimo no referido agregado foi de 5,0% enquanto nos internacionais ascendeu aos 9,4%.

Em 2016, foram levantados nas Caixas Multibanco da Região 672,4 milhões de euros, 11,3 milhões de euros acima do verificado no ano precedente (+1,7%). Os levantamentos nacionais rondaram os 598,1 milhões de euros, tendo aumentado 1,8%, enquanto os internacionais fixaram-se nos 74,2 milhões de euros, crescendo 1,0% face a 2015.

As compras através de terminais de pagamento automáticos (TPA) atingiram, em 2016, os 796,5 milhões de euros, +9,3% que em 2015. As compras feitas com cartões nacionais ultrapassaram os 629,1 milhões de euros (+8,1%), enquanto as compras realizadas com cartões internacionais rondaram os 167,3 milhões de euros (+13,6%).

Por sua vez, os pagamentos registaram um aumento de 1,9%, fixando-se o montante envolvido neste tipo de operação em 123,6 milhões de euros.

A nível nacional, as variações nos levantamentos, nas compras através de TPA e nos pagamentos foram de +2,0%, +8,6% e +3,1%, respetivamente. A variação homóloga dos levantamentos agregados às compras através de TPA, no país, foi de 5,6%.

A análise dos dados mostra ainda que todos os municípios da RAM registaram subidas nesta variável, constituindo a Calheta o município onde o crescimento dos levantamentos agregados das compras através de TPA foi mais significativo (+10,2%), seguido de Porto Moniz (+9,6%) e Porto Santo (+8,9%). A subida menos expressiva verificou-se na Ribeira Brava (+0,2%).

No 4.º trimestre de 2016, os montantes levantados em caixas Multibanco diminuíram 0,6% face ao período homólogo, enquanto as compras através de TPA cresceram 9,9%. A nível nacional, as variações homólogas nos levantamentos e nas compras através de TPA no último trimestre de 2016 foram de +2,2% e +9,3%, respetivamente.

Sendo dezembro historicamente o mês de maior movimentação na rede Multibanco (144,5 milhões de euros), o que naturalmente está associado à quadra festiva celebrada, constata-se que face ao mês homólogo, o montante de levantamentos adicionado das compras através de TPA cresceu 3,1%. Os montantes movimentados através destas duas operações com cartões nacionais subiram 2,7%, enquanto os realizados com cartões internacionais subiram 5,7%.