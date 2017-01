Saúde reforça apoio psicológico na freguesia do Monte

A Secretaria Regional da Saúde decidiu, em coordenação com a unidade de psicologia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM,EPE), reforçar o apoio psicológico à freguesia do Monte, em consequência do ato violento que tirou a vida ao chefe dos carreiros do Monte, na semana passada.

Os médicos e os enfermeiros do centro de saúde local também foram sensibilizados para a detecção de situações de stress pós – traumático naquela comunidade.

Refira-se que a comunidade de carreiros é maioritariamente residente naquela freguesia e esta situação está naturalmente a ter um forte impacto na localidade.