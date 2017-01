“Tudo começa hoje”, escreveu Donald Trump no Twitter, hoje de manhã, a poucas horas antes de prestar juramento como presidente dos EUA.

“Vejo-vos às 11:00 para prestar juramento. O MOVIMENTO CONTINUA – O TRABALHO COMEÇA!”, salientou na sua conta pessoal, seguida por mais de 20 milhões de pessoas.

As autoridades estimam que cerca de 800 mil pessoas estarão presentes no Capitólio e no National Mall, onde ocorrerá a cerimónia.