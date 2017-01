Junta de Câmara de Lobos requalificou o Caminho do Lagar da Giesta

O presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho, visitaram as obras de beneficiação realizadas no Caminho do Lagar da Giesta, localizado naquela freguesia.

As obras executadas pela junta de freguesia resultam de uma antiga solicitação da população local dirigida à Câmara Municipal, a qual, que por sua vez, articulou a execução dos trabalhos em parceria com a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, que ficou encarregue de levar a cabo as necessárias.

Para o efeito a autarquia de Câmara de Lobos cedeu os materiais construção civil necessários à execução das obras, representando um investimento global na ordem dos 4.000,00 euros.

Os trabalhos realizados consistiram na regularização do pavimento, através da colocação de uma escadaria e criação de condições para a circulação automóvel em cerca de 200 metros do percurso do caminho. Anteriormente à intervenção realizada todo o Caminho do Lagar da Giesta era constituído por escadaria estando interdito o acesso automóvel. Com as obras realizadas já se torna possível circular com viaturas em parte do trajeto, facilitando o acesso a terrenos agrícolas e moradias existentes no local.

Em jeito de balanço, Pedro Coelho mostrou-se bastante satisfeito com a capacidade de trabalho e de execução dos autarcas das freguesias do concelho na concretização dos compromissos assumidos com as suas populações, tendo referido que a articulação com as juntas será mantida ao longo de 2017, sendo que a autarquia câmara-lobense já cabimentou no seu orçamento o valor de 253.187,50 para apoio às atividades das juntas de freguesia.