Tuna D’Elas celebra XX aniversário no Teatro Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro, as comemorações do XX aniversário da Tuna D’Elas, a tuna feminina da Universidade da Madeira, num espetáculo com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Este grupo tunante, que atuou pela primeira vez em público a 21 de abril de 1997, irá recuperar, em palco, as músicas do seu percurso de duas décadas, numa comemoração à qual se irão juntar atuações da TUMa – Tuna Universitária da Madeira, do Fatum – Grupo de Fados da Universidade da Madeira e da Estudantina Académica da Madeira.

A partir das 18h, terá lugar no foyer do Teatro Baltazar Dias a exposição “Duas Décadas de Memórias”, sendo que o espetáculo musical tem arranque previsto para as 21h. Os ingressos encontram-se à venda na bilheteira do Teatro por 3€.