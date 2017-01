Arquivo Regional acolhe lançamento de livros da autoria de Liduíno Borba

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em colaboração com a Turiscon Editora, acolherá no sábado, dia 28 de janeiro, pelas 18h00, o lançamento de dois livros, intitulados Arquivo de São Mateus da Calheta I e Forcados Amadores de Turlock – A Arte de Bem Pegar, da autoria de Liduíno Borba.

O primeiro deles, Arquivo de São Mateus da Calheta I, constitui-se como um interessante manancial de documentos históricos constitutivos desta destacada freguesia terceirense, que inclui documentos importantes para a compreensão dos primórdios do povoamento da freguesia no século XV. Este Arquivo de São Mateus assume-se como um Tombo da freguesia, que terá continuidade em volumes posteriores. Este primeiro trata doze temas: séculos XV e XVI, uma clarificação sobre a primeira paróquia e igreja, a instalação da primeira Junta de Paróquia, em 1837, a máquina do relógio antigo da Igreja Nova e as ossadas encontradas na Ermida da Luz, em 1989. A apresentação deste título estará a cargo de Olívio Rocha, licenciado em História.

Por seu lado, o livro Forcados Amadores de Turlock – A Arte de Bem Pegar, com prefácio de José Ávila, procede a um resumo da história da tauromaquia na Califórnia, constituindo-se como uma homenagem ao grupo de forcados de Turlock, com curiosidades e testemunhos de diversas figuras destacadas desta comunidade e da ilha Terceira, a que se associa um repertório fotográfico significativo. A apresentação estará a cargo do comentador tauromáquico Mário Rodrigues.

José Liduíno Melo de Borba nasceu a 7 de fevereiro de 1956, na freguesia de São Mateus da Calheta, na ilha Terceira, Açores. Para além da sua atividade profissional, é autor de uma vasta obra publicada, que abarca temáticas bastantes variadas, algumas relacionadas com a diáspora. Nas décadas de 70 e 80 do século passado, colaborou em publicações da freguesia de S. Mateus e, desde 1995, publicou vários artigos de opinião nos jornais locais A União e Diário Insular. É também editor.