Desemprego recua 10,9% em 2016

O número de desempregados na Região diminuiu 10,9% no último ano, assim como o desemprego jovem (-14,7%) e o desemprego de longa duração (-7,4%). O recuo do desemprego registado, jovem e de longa duração tem por base os inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM) em dezembro de 2016.

É de referir, igualmente, o crescimento em 7,8% (re)ingresso de inscritos no mercado de trabalho face a 2015.

O desemprego registado está em queda há 10 meses consecutivos fixando-se atualmente no valor mais baixo dos últimos 4 anos e 10 meses. Paralelamente, o desemprego jovem e o desemprego de longa duração caíram 19,9% e 6,6% desde abril de 2015.