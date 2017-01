Reunião do conselho consultivo do Plano Nacional de Saúde

O Conselho Consultivo do Plano Nacional de Saúde reúne no próximo dia 13 de Fevereiro, em Lisboa. O Conselho Consultivo reúne representantes dos diferentes organismos do Ministério da Saude e de outros Ministério do Governo da República e de organizações de profissionais da área da saúde e da sociedade cientifica e civil.

Nesta reunião do Conselho Consultivo tem particular interesse a discussão sobre o indicador “Anos de Vida Saudável aos 65 anos de idade”. Sabe-se que em Portugal vive-se tanto quanto nos outros países da União Europeia, no entanto, quando comparado com outros países, o número de anos de vida saudável medido aos 65 anos no nosso País é inferior. Vivemos tanto quanto os nossos co-cidadãos europeus mas vivemos a nossa velhice com maior incapacidade. Temos que saber quais as razões e saber como melhorar garantindo justiça, solidariedade e usando com parcimónia os recursos disponíveis nas diferentes áreas com impacto no nosso nível de saúde.