Câmara de Lobos na “Smart Cities Tour” 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, participa hoje no “Smart Cities Tour” 2017, promovido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que tem lugar na cidade de Portimão.

Os temas deste encontro refletem sobre as problemáticas associadas à governação municipal, à energia, sociedade e qualidade de vida, economia e inovação, mobilidade.

O workshop, desenvolvido em parceria com a NOVA Information Management School, com quem a ANMP celebrou um protocolo de parceria no âmbito da iniciativa NOVA Cidade, tendo o apoio da PT e a Revista Smart Cities como Media Partner, pretende-se apresentar o estado da arte, com a participação da academia e de empresas, conhecer os principais desafios e projetos concretos que os municípios têm nas dimensões atrás referidas, concluindo cada um dos workshops com uma sessão de ideação envolvendo todos os participantes no desenho de um roadmap para a construção da inteligência urbana.

A participação do edil de Câmara de Lobos inscreve-se no âmbito do projeto em execução pela autarquia de criação de novas ferramentas e soluções tecnológicas que permitam a facilitação no acesso à informação, potenciar a participação dos cidadãos em projetos do seu interesse e oferecer aos visitantes acesso instantâneo a informação cultural e turística.

Neste sentido será lançado, a curto prazo, o novo site da autarquia, que resultará na reestruturação do atual site, passando a integrar novas funcionalidades e informação aos munícipes e às pessoas que visitam o concelho.

Por outro lado, está em curso os trabalhos para a cobertura integral da baixa da cidade por rede Wi-Fi em paralelo ao lançamento da aplicação móvel do município, com informação interesse turístico.