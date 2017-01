Concerto da Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira segue com a sua intensa e arrojada programação neste próximo sábado, dia 28, na emblemática sala do Teatro Municipal Baltazar Dias, com o terceiro concerto deste ciclo parcelar “Ciclo Grandes Solistas”. Ao violino, temos o consagrado Ilya Grubert, como solista, num dos concertos mais extraordinários da história da música! O Concerto para Violino e Orquestra em Ré maior, Op. 77 de Johannes Brahms. Grubert que é vencedor dos principais concursos internacionais de violino como o Tchaikovsky em Moscovo, o Sibelius em Helsínquia e Paganini em Génova, toca num extraordinário violino construído em 1740 por Piotr Guarneri tendo pertencido e sido tocado por violinistas como Wieniawski, Joachim, Sarasate e Hubay.

Na segunda parte do programa, a brilhante sinfonia “Italiana”, a nº4 de Félix Mendelssohn, pelas mãos e batuta do enérgico e exuberante Martín André.

Os bilhetes para o concerto estão disponíveis na Bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, e custam 20€, 15€ séniores, 10€ Associados, as crianças dos 6 aos 12 anos 5€ e estudantes a partir dos 13 anos 10€ (grupos com mais de cinco jovens o ingresso individual custa 7.5€).