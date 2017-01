Tem lugar na sexta-feira, dia 27 de janeiro, pelas 9.30 horas, no Museu da Eletricidade – Casa da Luz, a sessão de abertura do Workshop Temático Internacional do projeto “HoCare”, que está a ser organizado pelo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira (IDERAM). A sessão de abertura conta com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Recorde-se que foram oito os parceiros (Chipre, Eslovénia, Bulgária, Roménia, Lituânia, Hungria, Portugal – Madeira – e República Checa) que lançaram o projeto “HoCare” – “Promoção de soluções inovadoras para cuidados domiciliários através do reforço da cooperação quádruplo-hélix nas cadeias regionais de inovação”. O projeto de 4 anos (Abril de 2016 – Março de 2020) foi aprovado no âmbito do programa Interreg Europe financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O programa Interreg Europe apoia os governos regionais e locais de toda a Europa a desenvolverem e a promoverem melhores políticas governamentais. A parceria é liderada pela Agência de Desenvolvimento de Nicosia (ANEL) do Chipre.

O projeto “HoCare” aborda as questões do envelhecimento da população e visa influenciar positivamente a eficiência e o impacto dos Fundos Estruturais. Os resultados serão alcançados principalmente graças a processos de aprendizagem de políticas internacionais quadro-dimensionais. O conteúdo inicial para este projeto será criado pelos parceiros durante a análise regional, seguir-se-á uma investigação durante 3 Workshops Temáticos Internacionais, o primeiro dos quais a ter início amanhã, no Funchal. Irão ser formuladas 27 boas práticas transferíveis o que possibilitarão a formulação de resultados de alto nível: 3 relatórios temáticos de política “HoCare” e 3 relatórios de transferência de política “HoCare”.

Os conhecimentos adquiridos permitirão que o projeto contribua para a aprendizagem da política externa da UE através da organização de 2 eventos internacionais e 8 eventos nacionais de aprendizagem de políticas de alto nível. Os parceiros locais trabalharão em estreita colaboração com a política local dos Fundos Estruturais e com várias partes interessadas de diferentes tipos de organizações.

Mais informações sobre este projeto poderão ser obtidas em http://www.interregeurope.eu/hocare/ ou em http://www.ideram.pt/