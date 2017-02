Alunos do Estreito expõem no Centro Cívico local

“Reinterpretação de palmo de meio” é uma exposição com abertura esta sexta-feira, dia 17, pelas 11h30, no Centro Cívico do Estreito, e que apresenta a visão de um conjunto de crianças do segundo ciclo da EB 2+3 do Estreito de Câmara de Lobos, sobre as obras de artistas como Júlio Pomar, Picasso, Van Gogh, Renoir, entre outros.

São cerca 160 trabalhos produzidas sobre papel, e explorando técnicas diversificadas como a cera, o lápis de cor, o lápis de feltro, o guache, o pastel seco, os trabalhos selecionados pretendem demonstrar as atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Visual.

A valorizar alguns destes trabalhos, os alunos criaram molduras em cartão, desenvolvidas nas aulas de Educação Tecnológica, valorizando o potencial deste material, e dando enfase à sua criatividade e à reutilização.

O olhar destas crianças sobre as obras de arte de artistas portugueses e estrangeiros cujas obras são fundamentais na História da Arte, fazem desta exposição uma viajem no tempo, onde cada reinterpretação transporta-nos para a atualidade mas tendo como fundo obras específicas de vários séculos de criação.

Estes trabalhos foram coordenados pelos docentes Sónia Silva, Anabela Chaves, Paula Correia, Nelly Sequeira, Idalina Henriques, Fernanda Ramos, Paula Cristina e Liliana Sousa e, poderão ser visitados de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e às 18h00 e ao sábado, das 09h00 às 14h00, até ao fim de março.