Trump quer “grande investigação” aos votos

Donald Trump escreveu esta quarta-feira no Twitter que irá pedir uma “grande investigação” aos votos na eleição presidencial de Novembro de 2016 que o levaram à presidência dos Estados Unidos.

“Irei pedir uma grande investigação aos votantes fraudulentos, incluindo aqueles registados para votar em dois estados, aqueles que estão ilegais e mesmo os registados para votar que estão mortos (e muitos já há muito tempo). Dependendo dos resultados, vamos fortalecer os procedimentos para votação”, escreveu Trump no Twitter.

Os responsáveis do Estado pelas eleições presidenciais americanas já admitiram não ter provas de que existiu fraude eleitoral, e não há registo de tal situação nos EUA. Trump venceu as eleições no Colégio Eleitoral mas Hillary Clinton ficou à frente no voto popular, com mais 2,9 milhões de votos.