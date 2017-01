Mega-operação de limpeza no Bairro da Nazaré

O Bairro da Nazaré, na freguesia de São Martinho, foi palco ontem de uma mega-operação de limpeza, levada a cabo pelo Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Junta de Freguesia de São Martinho, num total de 33 elementos operacionais. Foram afetos à operação 1 auto-varredora, 3 viaturas ligeiras de caixa aberta e múltiplos equipamentos (2 sopradores e 5 roçadeiras).

Tal como é habitual uma vez por mês, uma equipa formada por elementos da Divisão de Limpeza Urbana e da Divisão de Jardins e Espaços Verdes levou a cabo esta operação geral de limpeza num bairro social do concelho, desta feita, na Nazaré. Idalina Perestrelo, Vice-Presidente da Autarquia, lembrou que “estas operações decorrem mensalmente, em grande escala, nos diferentes bairros do concelho, sendo complementadas por outras ações semanais regulares. Trata-se de um importante esforço extra que a CMF tem feito para manter a cidade com o brio e a limpeza que lhe reconhecemos.”

A próxima mega-operação de limpeza está agendada para dia 21 de fevereiro, no Bairro do Hospital e no Bairro da Quinta Falcão.