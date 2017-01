Google removeu mais de 68 milhões de anúncios

A Google aumentou em 50% o número de anúncios removidos de sua rede em 2016, por violarem as políticas de publicidade da empresa. De acordo com dos dados do relatório Bad Ads, mais de 68 milhões de anúncios foram removidos por violarem políticas relacionadas a promoção de produtos de saúde; 17 milhões por promoção de jogo ilegal; 80 milhões por enganarem e chocarem os usuários; 112 milhões por serem “trick to click”; e também 5 milhões referentes a empréstimos de curto prazo.

“Temos um conjunto rigoroso de regras que controlam o tipo de anúncios que permitimos e não permitimos no Google de forma a proteger nossos utilizadores da publicidade enganosa e inapropriada”, escreveu o director de anúncios sustentáveis da Google, Scott Spencer.