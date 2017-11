Associação de Promoção da Madeira e Google dinamizam imagem do destino

Shares

A Associação de Promoção da Madeira organizou com a Google uma ação informativa para os seus associados, com o objetivo de divulgar as melhores práticas. E, ainda, dar a conhecer as mais recentes tendências ao nível das pesquisas dos viajantes, nas diversas plataformas online.

Reconhecendo a importância da comunicação digital, a Associação de Promoção da Madeira considera vital, não só o seu investimento em diversas ações online, mas também a disponibilização aos seus associados de informação sobre as ferramentas que estão ao seu alcance e que poderão ser essenciais para o desenvolvimento do seu negócio. Considera ainda que esta partilha de informação é crucial na persecução dos seus objetivos e uma mais valia, que traz valor acrescentado aos seus associados.

Desta forma, e dando seguimento ao trabalho desenvolvido com a Google, estiveram presentes nesta ação mais de 50 associados da AP Madeira, os quais tiveram oportunidade de obter informação relevante por parte dos profissionais desta entidade.