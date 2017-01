UEFA promove Programa de Bolsas de Investigação

A UEFA promove mais um Programa de Bolsas de Investigação destinado à comunidade académica e científica. Período de candidaturas termina a 31 de março.

As Bolsas de Investigação UEFA, subvencionadas até um montante máximo de 15 000 euros, são dirigidas às áreas do direito, economia, gestão, história, ciências políticas, sociologia e ciência médica.

Para ser elegível, os candidatos devem apresentar à UEFA uma carta escrita de recomendação de um representante de uma federação nacional, confirmando o seu apoio à investigação, juntamente com os seus processos de candidatura completos (os mesmos requisitos das edições anteriores, conforme os Regulamentos da UEFA Research Grant Programme).

Aplicações que atendam aos requisitos serão examinadas pela júri da UEFA Research Grant. Este júri é composto por um presidente, representantes da família do futebol europeu e académicos reconhecidos internacionalmente pelo seu trabalho ligado ao desporto e ao futebol na Europa.

A fim de manter a dimensão europeia deste programa, o júri, em princípio, atribuirá seis bolsas para projetos apoiados por seis associações nacionais diferentes.

O Programa de Bolsas de Investigação da UEFA tem sido um sucesso durante os sete ciclos desde o seu lançamento em 2009. No ano passado, o organismo que tutela o futebol europeu recebeu 50 propostas de pesquisa interessantes apoiados por 29 federações diferentes, o que representou um número máximo de membros da UEFA a aderirem ao programa.

Todas as propostas de pesquisa devem ser acompanhados de uma carta de recomendação emitida por uma federação da UEFA, a fim de assegurar que todos os projetos de investigação são elaborados em estreita colaboração com os membros da UEFA e no foco em que estão interessados. Isso maximiza o valor prático da pesquisa conduzida. O mesmo formato será usado para esta nova edição do Programa de Bolsas de Investigação, a fim de prosseguir a colaboração encorajadora entre as associações nacionais de futebol e da comunidade académica.

A UEFA pretende dar mais uma oportunidade de envolver a comunidade académica nos seus projetos e atividades, de modo que os resultados dos estudos realizados possam contribuir para a melhoria contínua e sucesso.