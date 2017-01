Algarve eleito Melhor Destino Europeu de Golfe

O Algarve foi, recentemente, distinguido como o Melhor Destino Europeu para a prática de golfe nos prémios anuais atribuídos pela revista britânica Today´s Golfer. Este prémio é considerado por muitos como os “Óscares” da indústria do golfe e resulta da votação dos leitores da publicação que elegeram o Algarve (48%) como região de excelência para a prática da modalidade.

Além deste prémio – conquistado pela primeira vez – o Algarve foi ainda reconhecido, pela quarta vez, com o prémio Best Value, que distingue a relação qualidade/preço da região como um dos grandes factores atractivos para os praticantes de golfe.

Dora Coelho, directora executiva da Associação Turismo do Algarve (ATA) afirmou que estas duas distinções são “um excelente indicador para 2017 e a materialização do sucesso alcançado através do esforço e do trabalho conjunto desenvolvido pela ATA e pelos seus associados em torno do compromisso contínuo para assegurar a excelência que os golfistas esperam de um destino como o Algarve”.

Ainda sobre o mesmo tema, a responsável refere que “os prémios resultam da forte estratégia de promoção que tem vindo a ser desenvolvida em parceria com o sector privado da indústria de turismo de golfe”.