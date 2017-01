Ireneu Barreto preside à cerimónia solene de apresentação da modernização do Palácio da Justiça do Funchal

Na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 13h, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Conselheiro Henriques Gaspar, a Ministra da Justiça, Conselheira Francisca Van Dunem e a Procuradora-Geral da República, Conselheira Joana Marques Vidal, para apresentação de cumprimentos.

Pelas 16h, do mesmo dia, Ireneu Barreto preside no Palácio da Justiça do Funchal, à cerimónia de solene de apresentação da modernização deste edifício judicial.