Pais de Maddie perderam recurso contra inspector

Os pais de Maddie McCann perderam o recurso no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) contra o ex-inspetor da PJ Gonçalo Amaral.

O STJ revogou uma decisão do Tribunal da Relação, de Abril do ano passado, que obrigava o ex-inspector da PJ a pagar 500 mil euros a Kate e Gerry McCann, os pais da menina inglesa que desapareceu no Algarve em Maio de 2007.

O Tribunal da Relação de Lisboa tinha considerado que Gonçalo Amaral agiu “licitamente” ao escrever no seu livro «A Verdade da Mentira» que foi investigada a tese na PJ de os pais de Maddie serem responsáveis pelo seu desaparecimento, pelo que o desobrigava do pagamento de 500 mil euros decidido em primeira instância pelo Tribunal Cível de Lisboa.