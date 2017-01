TAP mais barata a partir de Vigo

Sai mais barato fazer viagens de longo curso na TAP a partir de Vigo (Espanha) do que da cidade do Porto (Portugal). Isto para quem viajar até Lisboa para apanhar um outro voo em direcção ao destino final e depois fazer o mesmo percurso no sentido inverso. A constatação é do Jornal de Notícias, que após várias simulações concluiu que a diferença pode ir dos 100 euros (tarifas mais baixas) até aos 600 euros (classe executiva).

A TAP justifica estas diferenças com factores como o número de voos diários, a duração da viagem, os preços de mercado ou a intenção de captar os passageiros exclusivamente motivados pelo preço.

A companhia aérea salienta também que os voos a partir de Vigo têm outras implicações financeiras para os passageiros, uma vez que os horários não são tão adequados às ligações pretendidas. Ou seja, em alguns casos, partindo de Vigo é necessário passar a noite em Lisboa para apanhar o voo para o destino final, o que não acontece nos voos oriundos do Porto.