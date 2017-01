Telecomunicações levam os consumidores a reclamar mais

As telecomunicações e energia foram os sectores que, mais uma vez, motivaram em 2016 mais reclamações dos consumidores à Deco. A Defesa do Consumidor recebeu um total de 460 mil queixas, menos que as 700 mil recebidas em 2015.

As telecomunicações foram responsáveis por 45.515 reclamações e pedidos de informação, a maioria por causa de prazos de fidelização, e 27.708 tiveram como causa dificuldades no âmbito da facturação sobre energia e água.

O terceiro setor mais reclamado à Deco em 2016 foi o da compra e venda, com 27.430 queixas. A maioria deveu-se a falta ou atraso na entrega dos produtos, recusa de cancelamento da compra no prazo de reflexão e falta de reembolso quando se desiste da compra.

“As estatísticas dão-nos razão e mostram por que razão estamos sempre a bater na mesma tecla, mas o problema da fidelização nas telecomunicações é o motivo que leva os consumidores a reclamar mais”, comentou Paulo Fonseca, da Deco.