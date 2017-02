Conselho de Cultura da UMa dedica Primeira Tertúlia de 2017 ao Turismo

O Clube Ateneu do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira (UMa) organiza, no dia 07 de fevereiro, a sua primeira tertúlia de 2017, subordinada ao tema “O Turismo – A Galinha dos ovos de ouro”.

André Barreto, Administrador e Diretor Geral da Quintinha de São João e membro do Conselho Geral da UMa, é o orador convidado.

O orador é licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão, em Lisboa e graduado em Gestão Hoteleira, pela Engiárea. Fez toda a carreira ligado à área da hotelaria e do turismo. É sócio-gerente das empresas A. Ramos. Lda. e Luís de Sousa, Lda. Colaborou na abertura do Hotel Residencial Quinta do Furão e na Quinta Jardins do Lago. Exerceu as funções de vogal da Direção da Associação de Promoção da Madeira durante 5 anos e de membro da Mesa de Hotelaria da ACIF, tendo assumido a sua presidência durante 3 anos, até final de 2009.

Assumiu, desde 2008 e durante 4 anos, a presidência da Associação de Natação da Madeira. É atualmente membro do Conselho Consultivo da Associação de Promoção, a convite do sócio fundador ACIF e, desde 2015, preside ao Secretariado da Delegação Regional da Ordem dos Economistas da Madeira.

Após a tertúlia, que se inicia às 18h30 no Auditório da Reitoria, segue-se um jantar-debate, no Restaurante Café Ateneu. A participação na tertúlia é livre.

O jantar-debate requer marcação até ao dia 06 de fevereiro.