Morreu a mulher de Lula

A mulher do ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, morreu hoje depois de lhe ter sido diagnosticada morte cerebral. Marisa Letícia sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na semana passada e o seu quadro clínico agravou-se na quarta-feira.

Lula da Silva agradeceu, na sua conta oficial de Facebook, as manifestações de carinho durante o tempo em que a mulher esteve internada. Afirmou também que a doação de órgãos já tinha sido autorizada pela família.

A mulher do ex-presidente brasileiro, que encontrava-se internada no Hospital Sírio-Libanês, morre aos 66 anos. Foi primeira-dama do Brasil entre 2003 e 2010.